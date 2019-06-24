Глава Донецкой Народной Республики отправился сегодня в Новоазовский район, чтобы проинспектировать состояние сельского хозяйства. На встрече с аграриями Денис Пушилин заявил, что правительство ДНР начало разработку инвестиционной программы для сельхоз предприятий.

- Сейчас разрабатывается лизинговая программа. И первая заявка на сто миллионов рублей уже формируется, - говорит Денис Владимирович. - Есть благоприятные условия для наших аграриев в плане обеспечения необходимой техникой.

Республика будет помогать агрономамФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава ДНР Денис Пушилин поручил Минагропрому создать список неиспользуемых в сельском хозяйстве по назначению земельных участков.

- Министерству агропромышленной политики и продовольствия необходимо составить список участков земли, которая не обрабатывается, и справочную информацию о собственниках, - обратился Пушилин к представителям агропромышленного ведомства. - Мы должны определить, как нам действовать. Земля не должна «гулять», ее нужно задействовать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/716354" frameborder="0"></iframe> ДНР будет поднимать сельское хозяйство.Видео: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

При этом Денис Владимирович отметил, что владельцы неиспользуемых земель должно быть поставлены в известность о планах.

- Не от хорошей жизни они покинули свои земли, но стоит с ними связаться и объяснить, что ситуация изменилась, - подчеркнул Глава Республики.

Денис Пушилин пообщался с агрономамиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Денис Пушилин обратил внимание и животноводческую отрасль. Он пообещал внести изменения в налоговое законодательство.

- Я неоднократно получал обращения от животноводов, депутатов, министерства агропромышленной политики и продовольствия, и сейчас приложу все усилия, чтобы этот процесс ускорился, - заявил Денис Владимирович.