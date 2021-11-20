Банкам ДНР компенсируют выдачу льготных кредитов предпринимателям

Оба нормативных правовых акта приняты депутатами в двух чтениях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Центральный республиканский банк в ДНР намерен выдавать предпринимателям кредиты под 3,25% годовых - с учетом компенсации части процентной ставки. Эту разницу теперь будут покрывать из бюджета Республики. За соответствующее решение выступил парламент, приняв закон «Об особенностях предоставления субсидии кредитным организациям». Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета Донецкой Народной Республики.

- Предусматривается закрепление общих положений предоставления субсидии и применения льготной процентной ставки, субъектов получения субсидии, порядок подачи заявки на ее получение, процедуры рассмотрения заявок на предоставление субсидий, - пояснили там.

Депутаты также внесли поправки в закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса», создав Фонд субсидирования процентной ставки по кредитным договорам. Сообщается, что оба принятых закона позволят компенсировать часть процентной ставки предоставленных кредитов на льготных условиях.

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