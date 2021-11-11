Денис Пушилин о кредитовании частных лиц и ипотеке: «Я очень рассчитываю, что наши банки с этим справятся»

Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Без частных займов и потребительских кредитов жителям Донецкой Народной Республики будет тяжело выжить. Это признал Глава ДНР Денис Пушилин, который дал сегодня в Донецке большое интервью.

Среди вопросов, которые больше всего волновали граждан и с которыми они напрямую обратились к руководителю страны, поднималась и тема частного кредитования и ипотеки. Глава Республики отметил - сейчас вся надежда на возможности банковской системы.

- Все эти продукты мы ждем - если не до конца текущего, то в первом квартале следующего года. Я очень рассчитываю, что наши банки с этим справятся, - сказал он.

Напомним, сегодня в Донецке состоялось большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина, в ходе которого он ответил на вопросы журналистов, касающиеся текущей ситуации в Донбассе. Трансляция встречи проходила в прямом эфире на телеканале «ЮНИОН», посмотреть ее можно было также в YouTube и социальных сетях.

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