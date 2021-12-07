В ДНР рассматривают возможность выдачи промышленным предприятиям беспроцентных займов до 100 миллионов рублей

Распределением средств займется Фонд развития промышленности. Фото: stirol.su

В Донецкой Народной Республике рассматривают возможность выдачи предприятиям безвозвратных грантов до 10 миллионов рублей и беспроцентных займов до 100 миллионов рублей. Этим вопросом занимается Фонд развития промышленности. Такую информацию сегодня озвучила руководитель отдела лицензирования и технического регулирования Министерства промышленности и торговли ДНР Наталья Шевчук.

Она рассказала, в чем будет заключаться механизм поддержки государством отечественных производителей.

- Гранты будут предоставляться за счет бюджетных средств, размер таких грантов будет составлять до 10 миллионов рублей. Займы же будут осуществляться на возвратной основе, пока, предварительно, они будут беспроцентные. Сумма займа может быть до 100 миллионов рублей, - заявила представитель министерства.

И добавила, что на сегодня ведомство уже разработало алгоритм участия в конкурсе на получение гранта и займа промышленными предприятиями Республики.

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