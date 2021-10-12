В 2022 году на восстановление промышленных предприятий Донбасса направят более 10 миллиардов рублей

Под управление ЮГМК переведены семь крупнейших промышленных предприятий республик. Фото: сайт Главы ДНР

В 2022 году на развитие промышленных предприятий ЛДНР планируют направить не менее 10 миллиардов рублей. Об этом на встрече с журналистами в Донецке сообщил генеральный директор Южного горно-металлургического комплекса Евгений Юрченко. Именно под его управление теперь перейдут главные гиганты металлургии и коксохимической промышленности Донбасса.

- В планах на следующий год потратить более 10 миллиардов рублей, если говорить точнее - 10,7 миллиарда. Но думаю, что цифра будет больше, потому как сейчас то производство, на которое мы выходим, и те темпы, которые набираем, требуют все большего и большего финансирования, - отметил предприниматель.

По убеждению инвестора, отдача от вложений в производство не заставит себя ждать. Ведь уже сейчас на предприятиях, которые ранее входили в орбиту «ВТС» и долгое время простаивали, удалось полностью возобновить рабочий процесс.

- Мы столкнулись с огромным недофинансированием процессов, связанных с ремонтами оборудования. На это были в первую очередь направлены денежные средства, как и на повышение заработных плат. До конца этого года мы потратим более 3 миллиардов рублей на восстановление оборудования на каждом предприятии, - заявил Юрченко.

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