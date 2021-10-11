В Снежном прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате в сумме более 33 миллиона рублей

Работники полностью получили зарплату за июль. Фото: МВД ДНР

Прокуратура содействовала в выплате рабочим двух предприятий Снежного задолженности по заработной плате за июль этого года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.

В ходе проверок на двух предприятиях города – коммунальном, а также одном из частных - была обнаружена задолженность по заработной плате за июль на сумму более 1,6 млн и свыше 31,9 млн рублей соответственно.

- На имя директоров предприятий внесены представления об устранении нарушений требований закона. В ходе рассмотрения представлений выявленные нарушения устранены в полном объеме. Задолженность по заработной плате выплачена на общую сумму 33 млн 593 тыс. 437 рублей, – отметили в Генпрокуратуре.

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