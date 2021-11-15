Для восстановления предприятий в ДНР будут выделять гранты

В Республике хотят возобновить работу предприятий, которые были закрыты из-за войны, и модернизировать действующие. Фото: dnronline.su

Программа социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на 2022-2024 годы предусматривает создание Фонда развития промышленности, который ежегодно будет предоставлять по 600 миллионов рублей нуждающимся в восстановлении предприятиям. Приоритет будет отдан тем из них, кто был вынужден простаивать из-за войны, а также модернизации действующих. Об этом сообщил директор департамента административного и финансового обеспечения Министерства промышленности и торговли ДНР Акбар Зоиров.

Он отметил, что до тех пор, пока в Республике законодательно не урегулируют инвестиционную деятельность, привлекать средства на восстановление и развитие производств будет достаточно сложно. Исправить ситуацию поможет новый фонд.

- Минпромторг совместно с Министерством промышленности и торговли ЛНР, коллегами из РФ разрабатывает нормативные документы, которые будут регламентировать деятельность Фонда развития промышленности. Программой предусмотрено, что в 2022, 2023, 2024 годах он будет выделять по 600 миллионов рублей. Мы полагаем, что подавать заявки можно будет с 1 января, - сказал представитель ведомства.

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