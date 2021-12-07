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Общество7 декабря 2021 15:32

В ДНР разрабатывают ряд законов, подкрепляющих указ президента России о гуманитарной поддержке Донбасса

Народный Совет прорабатывает сейчас вопросы экономического блока
Ирина ДМИТРИЕВА
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Республика стремится расширять рынки сбыта, развивать свое производство, увеличивать количество рабочих мест

Республика стремится расширять рынки сбыта, развивать свое производство, увеличивать количество рабочих мест

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Народном Совете ДНР разрабатывается ряд законов, подкрепляющих указ президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса. Об этом заявил депутат парламента от фракции «Донецкая Республика» Роман Лепа во время проведения в Донецке круглого стола, где обсуждалась Программа развития Республики на 2022-2024 годы.

- В Народном Совете сейчас прорабатывается ряд законопроектов экономического блока, которые как раз направлены на реализацию указа президента России Владимира Путина. Введение их в жизнь будет способствовать тому, чтобы у нас заработали четкие и понятные правила выхода наших товаропроизводителей на российские рынки и участия в государственных закупках, - сказал он.

Напомним, принятием указа от 15 ноября президент Путин сделал еще один важнейший шаг в поддержку Донбасса - теперь Россия в полной мере открыла свои рынки для товаров, которые производятся в ДНР и ЛНР. Признание сертификатов происхождения местной продукции, ее допуск к госзакупкам наравне с российскими товарами, отмена квот - как на экспорт, так и на импорт из Российской Федерации, дает республиканским предприятиям такие же права, как и производителям РФ.

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По его словам, данный вопрос может быть рассмотрен, исходя из необходимости и запросов жителей Республик (подробнее)