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Политика7 декабря 2021 7:46

После нескольких дней затишья ВСУ вновь обстреляли Горловку

Вечером по окраинам города был открыт минометный огонь
Ирина ДМИТРИЕВА
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Обстрел велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Ленинское. Фото: штаб «ООС»

Обстрел велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Ленинское. Фото: штаб «ООС»

Вчера вечером подразделения украинской армии вновь нанесли удар по Горловке - по окраинам города был открыт минометный огонь. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Они уточнили, что обстрел начался в 17.45.

- Со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Ленинское были выпущены 2 мины калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина, расположенному на севере города, - рассказали в СЦКК.

Отметим, что противник активизировался после некоторого затишья - до этого режим тишины на линии соприкосновения между ДНР и подконтрольной Украине территорией сохранялся более двух суток. В СЦКК напомнили, что с 4 по 6 декабря сведений об обстрелах территорий Донецкой и Луганской Народных Республик к ним не поступало.

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