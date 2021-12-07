После нескольких дней затишья ВСУ вновь обстреляли Горловку

Обстрел велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Ленинское. Фото: штаб «ООС»

Вчера вечером подразделения украинской армии вновь нанесли удар по Горловке - по окраинам города был открыт минометный огонь. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Они уточнили, что обстрел начался в 17.45.

- Со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Ленинское были выпущены 2 мины калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина, расположенному на севере города, - рассказали в СЦКК.

Отметим, что противник активизировался после некоторого затишья - до этого режим тишины на линии соприкосновения между ДНР и подконтрольной Украине территорией сохранялся более двух суток. В СЦКК напомнили, что с 4 по 6 декабря сведений об обстрелах территорий Донецкой и Луганской Народных Республик к ним не поступало.

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