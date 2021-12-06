Вторые сутки на линии разграничения в Донбассе соблюдается «режим тишины»

Сведения об обстрелах не поступали с 4 декабря. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские военные в Донбассе вторые сутки соблюдают «режим тишины». С 4 декабря сведения об обстрелах на линии соприкосновения в ЛНР и ДНР не поступали. Об этом свидетельствуют данные Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

— За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, — пишут наблюдатели в сводках.

В последний раз обстрел был зафиксирован 3 декабря. Украинские силовики один раз нарушили перемирие. Они выпустили на донецком направлении десять мин калибром 82-миллиметра. Под огнем оказалась Старомихайловка. Как сообщали тогда наблюдатели, жертв среди мирных граждан и повреждений инфраструктуры удалось избежать. Тем временем на линии соприкосновения в ЛНР было тихо.

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