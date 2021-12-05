В Донбассе вблизи жилья украинские боевики разместили бронетехнику и гаубицы

Украинские военные регулярно пригоняют бронетехнику к жилью. Фото: Пелепенко

В Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил украинские военные разместили бронетехнику и гаубицы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 57-й бригады отмечено нахождение боевой машины пехоты БМП-1 в районе Орехово, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, по сообщению Народной милиции, украинские силовики доставили на железнодорожную станцию в Рубежном десять самоходных гаубиц «Гвоздика» калибра 122 миллиметра.

И это при том, что размещение вооружения и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Напомним, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотные летательные аппараты.

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