Украинские военные дважды обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе поселка Нью-Йорк

ВСУ вывели из строя многие крупные беспилотники ОБСЕ, теперь взялись за малые. Фото: СММ ОБСЕ

Вооруженные формирования Украины два раза обстреляли беспилотный летательный аппарат мониторинговой миссии ОБСЕ в районе поселка городского типа Новгородское (на Украине переименован в Нью-Йорк). Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- На горловском направлении с позиций 95-й бригады в районе поселка Новгородское украинские боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия по БпЛА ОБСЕ малого радиуса во время его полета вдоль линии боевого соприкосновения вблизи подконтрольного нам поселка Широкая Балка (горловское направление). Во время обоих полетов противник также применял станцию РЭБ «Буковель-АД» для радиоэлектронного подавления каналов управления БпЛА, – отметил Басурин.

Он добавил, в прошедшие сутки беспилотные летательные аппараты миссии ОБСЕ также подверглись глушению со стороны украинских военных в Верхнеторецком (донецкое направление), Русином Яру и Приволье (горловское направление), а также Андреевке (мариупольское направление).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Более 100 эпизодов» Экс-сотрудника пенитенциарных структур ДНР обвиняют в госизмене, убийстве и нанесении увечий заключенным

Генпрокуратура Республики объявила в розыск Дениса Куликовского (подробнее)