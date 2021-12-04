«Более 100 эпизодов» Экс-сотрудника пенитенциарных структур ДНР обвиняют в госизмене, убийстве и нанесении увечий заключенным

В Генпрокуратуре ДНР сообщили, в чем обвиняется Куликовский. Фото: Личный архив Дениса Куликовского

Генпрокуратура ДНР объявила в розыск по обвинению в убийстве и госизмене бывшего сотрудника пенитенциарных учреждений Республики Дениса Куликовского. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

- Генеральной прокуратурой ДНР осуществляется надзор за расследованием МГБ Республики уголовного дела, возбужденного в отношении Куликовского Д.П. по признакам преступления, предусмотренного ст. 320 УК ДНР (государственная измена), - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что обвиняемый по роду службы владел сведениями ограниченного доступа. После выезда на Украину был завербован украинскими спецслужбами. Это подтверждается показаниями ряда свидетелей, в частности Станислава Асеева и Евгения Бражникова (их передали Украине во время обмена удерживаемых лиц), оперативной информацией, а также его последним публичным интервью.

Также Куликовский обвиняется в убийстве в 2015 году (ч. 1 ст. 106 УК ДНР). А еще в более 100 эпизодов преступной деятельности, в том числе в нанесении травм и увечий заключенным.

О задержании в Киеве Дениса Куликовского (он же «Палыч») в начале ноября трубили украинские СМИ. Фото: СБУ

О задержании в Киеве Дениса Куликовского (он же «Палыч») в начале ноября трубили украинские СМИ.

Денису Куликовскому 37 лет. Он родился в Донецкой области. На подконтрольной Украине территории, в городе Курахово сейчас живут его родители, а также сестра. До начала войны Куликовский был сотрудником правоохранительных органов. Несколько лет служил в Донецком городском управлении УМВД, а также в пенитенциарной службе – в частности, в макеевской колонии.

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