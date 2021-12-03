ВСУ вновь обстреляли окраины Донецка

Удары наносились со стороны подконтрольного Украине города Красногоровка. Фото: штаб «ООС»

Подразделения украинской армии вновь обстреляли поселок Стромихайловка, расположенный в западной части Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Наблюдатели уточнили, что огонь по населенному пункту велся из минометов. Удары наносились со стороны подконтрольного Украине города Красногоровка.

- Всего были выпущены 10 мин калибром 82 миллиметра, - проинформировали в СЦКК.

Напомним, вчера вечером Старомихайловка также подверглась украинскому обстрелу, противник использовал минометы калибром 120 миллиметров. По поселку были выпущены 12 мин.

Тем временем в ДНР заявили о повышенной готовности на случай наступательных действий со стороны Украины. В случае развязывания Киевом полномасштабной войны Республика будет вынуждена обратиться за помощью к России. Об этом руководитель государства Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия-24».

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Об этом сообщили в администрации города (подробнее)