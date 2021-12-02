ВСУ нанесли минометный удар по Старомихайловке под Донецком

Огонь велся со стороны подконтрольной Украине Красногоровки. Фото: штаб «ООС»

Сегодня вечером подразделения украинской армии обстреляли из минометов поселок Старомихайловка, расположенный в западной части Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел велся со стороны подконтрольной Украине Красногоровки. Оттуда были выпущены 12 мин калибром 120 миллиметров, - рассказали наблюдатели.

Информация о пострадавших жителях и новых разрушениях на данный момент отсутствует.

Об обстрелах окраин столицы также ранее сообщал руководитель администрации города Донецка Алексей Кулемзин. В своем телеграм-канале мэр написал, что удары наносятся по поселку шахты «Трудовская», где несколько дней назад от пули украинского снайпера пострадал мужчина 1987 года рождения, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в центральную городскую больницу №14.

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