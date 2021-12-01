Пострадавший от рук украинского снайпера житель Донецка находится в тяжелом состоянии

Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мирный житель, раненый 30 ноября в Петровском районе Донецка, украинским снайпером сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили ДАН в министерстве здравоохранения ДНР.

— Пациент в тяжелом состоянии, он находится в реанимации, — говорится в сообщении.

Напомним, что инцидент произошел днем около 14:30 часов в поселке шахты «Трудовская». Снайперский огонь велся с позиции 54-й бригады ВСУ, расположенной в районе населенного пункта Марьинка. Противник применил прибор бесшумной стрельбы.

Пострадавшего доставили в 14-ю центральную городскую больницу. У него диагностировали сквозное огнестрельное ранение средней трети левого бедра, открытый многооскольчатый перелом нижней трети левой бедренной кости и комбинированный шок.

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