В Донецке пулей украинского снайпера был ранен мирный житель

Мужчина был ранен прицельным снайперским огнем с позиций украинской армии. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем в прифронтовом районе Донецка от рук украинского снайпера пострадал мирный житель. Инцидент произошел в гражданском секторе поселка шахты «Трудовская» на западе столицы. Такую информацию обнародовали в Управлении Народной милиции ДНР.

Сообщается, что прицельный огонь по мужчине велся со стороны подконтрольной Киеву Марьинки. Для этого снайпер использовал бесшумную винтовку.

- С позиции 54-ой бригады, расположенной в районе населенного пункта Марьинка, был открыт прицельный снайперский огонь с применением прибора бесшумной стрельбы по жителю поселка шахты «Трудовская», - рассказали подробности в оборонном ведомстве.

В Народной милиции потребовали от международных наблюдателей, находящихся в ДНР, зафиксировать происшествие и дать ему правовую оценку.

- Постоянное замалчивание подобных фактов и отсутствие реакции со стороны международных организаций развязывает руки украинским террористам и побуждает их на новые преступления против мирных жителей Донбасса, - подчеркнули там.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в 14.30 в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ получил пулевое ранение мужчина 1987 года рождения, который в тот момент находился на улице Лукьяненко, 6 в городе Донецк.

Раненого в тяжелом состоянии доставили в центральную городскую больницу №14. Врачи констатировали у него сквозное огнестрельное ранение средней трети левого бедра, открытый многооскольчатый перелом нижней трети левой бедренной кости и комбинированный шок.

Раненого в тяжелом состоянии доставили в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Помимо ранения мирного жителя, 30 ноября ВСУ предприняли попытку нанести удар по южному участку фронта с помощью двух ударных дронов - в районе поселка Саханка. Силы противовоздушной обороны ДНР смогли зафиксировать и подавить системы управления летательных аппаратов.

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