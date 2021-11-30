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Политика30 ноября 2021 14:35

В Петровском районе Донецка тяжело ранен мирный житель

В момент обстрела ВСУ он находился во дворе дома
Ирина ДМИТРИЕВА
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В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в центральную городскую больницу №14

В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в центральную городскую больницу №14

Фото: Олег Укладов

Сегодня днем в результате очередного обстрела украинской армии в Петровском районе Донецка был ранен мирный житель. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Сегодня в 14.30 в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ получил пулевое ранение левого бедра мужчина 1987 года рождения, который в момент обстрела находился по улице Лукьяненко, 6, - рассказали наблюдатели.

В представительстве уточнили, что раненый в тяжелом состоянии был доставлен в центральную городскую больницу №14 города Донецка.

Врачи констатировали у пострадавшего сквозное огнестрельное ранение средней трети левого бедра, открытый многооскольчатый перелом нижней трети левой бедренной кости и комбинированный шок.

- Все обстоятельства произошедшего выясняются на месте, - сказали в СЦКК.

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