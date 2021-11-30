Народная милиция ДНР: Мирный житель Донецка был ранен украинским снайпером

Мужчина был ранен прицельным снайперским огнем с позиций украинской армии. Фото: штаб «ООС»

Мирный житель, раненый сегодня днем в Петровском районе Донецка, пострадал от рук украинского снайпера. Такую информацию обнародовали в Управлении Народной милиции ДНР.

Сообщается, что инцидент произошел в поселке шахты «Трудовская» на западе столицы.

- С позиции 54-ой бригады, расположенной в районе населенного пункта Марьинка, был открыт прицельный снайперский огонь с применением прибора бесшумной стрельбы по жителю поселка шахты «Трудовская», - рассказали подробности в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в 14.30 в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ получил пулевое ранение мужчина 1987 года рождения, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в центральную городскую больницу №14 города Донецка. Помимо обширных травм левого бедра, у пострадавшего диагностировали комбинированный шок.

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