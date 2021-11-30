Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика30 ноября 2021 17:40

Народная милиция ДНР: Мирный житель Донецка был ранен украинским снайпером

Прицельный огонь по нему велся со стороны подконтрольного Киеву города Марьинка
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина был ранен прицельным снайперским огнем с позиций украинской армии. Фото: штаб «ООС»

Мужчина был ранен прицельным снайперским огнем с позиций украинской армии. Фото: штаб «ООС»

Мирный житель, раненый сегодня днем в Петровском районе Донецка, пострадал от рук украинского снайпера. Такую информацию обнародовали в Управлении Народной милиции ДНР.

Сообщается, что инцидент произошел в поселке шахты «Трудовская» на западе столицы.

- С позиции 54-ой бригады, расположенной в районе населенного пункта Марьинка, был открыт прицельный снайперский огонь с применением прибора бесшумной стрельбы по жителю поселка шахты «Трудовская», - рассказали подробности в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в 14.30 в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ получил пулевое ранение мужчина 1987 года рождения, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в центральную городскую больницу №14 города Донецка. Помимо обширных травм левого бедра, у пострадавшего диагностировали комбинированный шок.

Читайте также

Украинский журналист Бутусов попал под следствие за стрельбу из пушки в Донбассе

Пропагандистский ролик обернулся для главного редактора «Цензор.НЕТ» угрозой сесть за решетку (подробнее)