Все прививочные пункты ДНР обеспечены вакциной от коронавируса

Медики уточняют, что сделать прививку может каждый желающий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новую партию поступившей в ДНР российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» распределили по всем 65 прививочным пунктам Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

- «Спутник Лайт» может использоваться как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации, а также для иммунизации граждан, ранее переболевших COVID-19», - пояснили в ведомстве.

Напомним, очередная партия противоковидного препарата поступила в рамках гуманитарной помощи из Российской Федерации 25 ноября. В Республику доставили 290 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

Медики уточняют, что сделать прививку от коронавируса может каждый желающий возрастом старше 18 лет при условии отсутствия противопоказаний к данной процедуре. Для этого следует лишь обратиться в любое медицинское учреждение, на базе которого есть прививочный пункт, и стать на очередь в регистратуре.

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