В Донецк доставили почти 300 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

Вакцину «Спутник Лайт» можно применять для первичной вакцинации от COVID-19
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Жители Донецкой Народной Республики смогут продолжить прививочную кампанию против коронавируса. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР, в Республику прибыл очередной гуманитарный конвой из Российской Федерации. Он доставил в Республику 290 тысяч доз российского препарата «Спутник Лайт» для профилактики коронавирусной инфекции.
Кроме того, в рамках гуманитарной помощи из РФ сюда поступили лекарственные и диагностические иммунобиологические препараты, изделия медицинского назначения и новое оборудование.
- В составе конвоя получены более 100 единиц медоборудования - это рентген-аппараты, аппараты МРТ, оборудование для проведения программного гемодиализа, кардиографы, анализаторы, оборудование для эндоурологии, - рассказали в ведомстве.
Сообщается, что разгрузка конвоя проходит на складе Республиканской базы специального медицинского снабжения Минздрава ДНР. После пересчета и фиксации поступившего груза препараты и медизделия поступят в лечебные учреждения страны.
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