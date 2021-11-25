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Здоровье25 ноября 2021 10:48

В Донецк доставили почти 300 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

Теперь жители Республики смогут продолжить прививочную кампанию
Ирина ДМИТРИЕВА
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Вакцину «Спутник Лайт» можно применять для первичной вакцинации от COVID-19

Вакцину «Спутник Лайт» можно применять для первичной вакцинации от COVID-19

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители Донецкой Народной Республики смогут продолжить прививочную кампанию против коронавируса. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР, в Республику прибыл очередной гуманитарный конвой из Российской Федерации. Он доставил в Республику 290 тысяч доз российского препарата «Спутник Лайт» для профилактики коронавирусной инфекции.

Кроме того, в рамках гуманитарной помощи из РФ сюда поступили лекарственные и диагностические иммунобиологические препараты, изделия медицинского назначения и новое оборудование.

- В составе конвоя получены более 100 единиц медоборудования - это рентген-аппараты, аппараты МРТ, оборудование для проведения программного гемодиализа, кардиографы, анализаторы, оборудование для эндоурологии, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что разгрузка конвоя проходит на складе Республиканской базы специального медицинского снабжения Минздрава ДНР. После пересчета и фиксации поступившего груза препараты и медизделия поступят в лечебные учреждения страны.

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