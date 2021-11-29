Когда состоится открытие главной елки ДНР 2021-2022

29 ноября в Донецке начали устанавливать главную елку страны Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Открытие главной елки ДНР 2021-2022 запланировано на 24 декабря, за неделю до Нового года. Об этом сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Менее, чем через месяц мы открываем нашу главную елку в Донецке и Донецкой Народной Республике, поэтому сегодня мы общими усилиями готовим любимый город к Новому году, – сообщил градоначальник.

Сегодня на площади Ленина в центре столице начался монтаж главной елки Донецкой Народной Республики. Каждый год главное новогоднее дерево страны наряжают по-особенному, и как она будет выглядеть в этом году – пока не разглашается.

Тем временем в Донецке во всю идет подготовка к Новому году. В торговых центрах на витринах появились искусственные елкии и украшения. А на улицах города начали устанавливать праздничные иллюминации.

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