ВСУ за сутки один раз нарушили перемирие в ЛНР

Украинским военным Минские соглашения - не указ. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные один раз за сутки нарушили перемирие на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне обстрела оказался Славяносербск, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник вел огонь из стрелкового оружия. По данным представительства ЛНР в СЦКК, в результате обстрела погиб военнослужащий Народной милиции.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотные летательные объекты.

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