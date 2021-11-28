Украинский журналист Бутусов попал под следствие за стрельбу из пушки в Донбассе

Бутусов "дострелялся". Фото: Скриншот видео с ФБ/Юрий Бутусов

После перепалки с президентом Владимиром Зеленским в пятницу на пресс-марафоне в Киеве главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов якобы отправился в Донбасс, где выстрелил из 152-мм гаубицы по «сепаратистам». И теперь следователи украинского Госбюро расследований (ГБР) открыли уголовное производство и изучают видео, на котором журналист ведет огонь.

Эти действия, считают в ГБР, попадают под статьи УК Украины «Нарушение правил обращения с оружием» и «Планирование агрессивной войны».

Впрочем, сам Бутусов испугавшись последствий, теперь уверяет, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

- По совокупности присядет этот «бабуин» лет на двадцать. «Фигурная езда» Бутусова закончится тем, что он с юшкой из носа и разбитым глазом будет клясться на чисто русском языке, что тот выстрел был холостым, причем в сторону Вашингтона, - прокомментировал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

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