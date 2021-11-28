Родион Мирошник: По закону о переходном периоде в Донбассе Зеленскому «послали мощный сигнал», и он попал ему в голову

До Зеленского дошло, что с новым законопроектом по Донбассу он перестарался. Фото: ОПУ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «послали мощный сигнал», и гарант незалежной не будет продвигать закон о переходном периоде в Донбассе. Так прокомментировал представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник заявление Зеленского на пресс-марафоне в Киеве в пятницу.

- Зеленскому «послали мощный сигнал» и он попал ему в голову. Говоря по-русски – дошло. Такое заявление Зеленского - попросту реакция на окрик извне. На жесткую позицию России, которая их осадила, и отсутствие поддержки Запада, которое напугало, - написал на своей странице в соцсети Мирошник.

Он отметил, что закон о переходном периоде - это еще одна из уже набивших оскомину попыток Киева переписать крайне неудобные для них Минские соглашения.

- Они бы очень хотели подменить Закон «Об особом статусе Донбасса» дискриминационным – «О переходном периоде…», который правильно было бы называть законом об украинском оккупационном режиме. Именно такой «порядок» они бы хотели видеть в Донбассе - с зачистками, люстрациями и завезенными «патриотами» в качестве военно-гражданской власти, - подчеркнул представитель ЛНР.

Мирошник объяснил, что этот законопроект был вызовом и под внешним давлением от него сейчас вынуждены отказаться. Доброй волей или здравым рассудком тут и не пахло.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Киев примет закон о переходном периоде, это провозгласит выход Украины из Минских соглашений.

После этого, на пресс-марафоне 26 ноября Владимир Зеленский признался, что не считает необходимым в настоящее время продвигать вопрос переходного правосудия, поскольку принятие соответствующего закона приведет к эскалации ситуации в Донбассе и не встретит поддержки союзников Украины. Гарант незалежной добавил, что откровенно об этом говорит с лидерами Европы и США.

- Мы не сами в этой игре (!). Потому пока что на предмет переходного правосудия не очень позитивно реагируют наши союзники, которые полностью поддерживают Украину в вопросах «оккупации» Крыма со стороны России или в вопросах войны на Востоке, - отметил Зеленский.

Родион Мирошник не исключает, что отказ продвигать этот закон, Украина еще попытается «продать» Западу, преподнося этот шаг как компромисс и проблеск своей договороспособности. Но только вряд ли это принесет практическую пользу.

- Предполагаю, что в Киеве сейчас отползут, утрутся и будут думать не о выполнении шагов по урегулированию, а о новом способе обмануть и увильнуть от выполнения обязательств, которые на себя взяли, - сказал представитель ЛНР в Контактной группе.

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