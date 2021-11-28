Защитник ЛНР погиб при обстреле ВСУ Славяносербска

В районе Славяносербска действуют три снайперские группы с задачей ведения провокационного огня. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны киевских силовиков поселка городского типа Славяносербск. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 15:00 с направления села Геевка ВСУ открыли прицельный огонь из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Славяносербск, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР, - говорится в сообщении.

Накануне, в НМ ЛНР сообщили, что украинское командование предпринимает попытки дестабилизации обстановки в Донбассе путем привлечения сил спецопераций.

- По данным наших источников в штабе «ООС», в зоне ответственности 79 бригады отмечается работа сил специальных операций «Запад». В районе села Войтово (находится недалеко от Геевки) комбригом Луценко спланирована работа трех снайперских групп с задачей ведения провокационного огня, - говорится в сообщении.

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