В Ясиноватой впервые за много лет выйдут на маршрут автобусы

Таких больших автобусов здесь не было уже несколько десятилетий. Фото: телеграм-канал главы администрации г.Ясиноватая

На дорогах Ясиноватой в ДНР появится транспорт большой вместимости. Автобусы Ликинского автобусного завода (ЛиАЗы) уже доставили в город в рамках гуманитарной помощи из России. Об сообщил в своем телеграм-канале руководитель местной администрации Дмитрий Шевченко.

По словам градоначальника, уже в ближайшее время в Ясиноватой запустят в работу первый автобусный маршрут, который охватит все поселки и микрорайоны города.

- Вместимость такого автобуса - 91 пассажир. Предусмотрена перевозка людей с ограниченными физическими возможностями. На данный момент коммунальное предприятие «Экос» уже оформляет лицензию на предоставление услуг по перевозке пассажиров, идет набор водителей, - заявил мэр.

Напомним, что автобусы российского производства были замечены также на улицах Донецка и Макеевки. Известно про набор водителей категории «D» для работы на «ЛиАЗ-5292».

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