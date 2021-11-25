За сутки от последствий коронавируса в ЛНР скончались 14 жителей

Медики обнаружили инфекцию еще у 62 человек за день
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За прошедшие сутки количество смертельных исходов среди больных коронавирусом в ЛНР увеличилось. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
- Зарегистрировали 14 летальных случаев, - заявили в ведомстве.
Там уточнили, что за весь период эпидемии в Республике были зафиксированы 2886 смертей пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.
Медики ЛНР также зарегистрировали 62 новых случая заражения COVID-19 за день. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время выросло до 20467 жителей. Из них 16616 человек уже пролечились и выздоровели, а 965 человек еще продолжают лечение.
Напомним, Российская Федерация в очередной раз оказала масштабную помощь Республике - сегодня утром белые грузовики 104-го гуманитарного конвоя от МЧС РФ доставили сюда 109 тонн медикаментов и оборудования для больниц.
В состав груза также вошли более 150 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», которые позволят уже в ближайшие дни возобновить иммунизацию населения.
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