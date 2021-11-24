В Донбассе накануне Дня матери поздравили матерей погибших защитников. Фото: администрация города Алчевска

Глава администрации Алчевска Наталья Пяткова в преддверии Дня матери поздравила с праздником матерей погибших защитников Родины. Она встретилась с Любовью Поликарповной Дейнеко - матерью Героя России Юрия Михайловича Дейнеко. Также глава города встретилась с Верой Владимировной Онуфриенко - мамой воина-интернационалиста, защитника нашей Республики Владимира Николаевича Онуфриенко.

Поздравляя Любовь Дейнеко, Наталья Пяткова отметила, что жители города свято чтут память о ее сыне, выпускнике средней образовательной школы № 24. Преподаватели данной школы, которая носит имя Дейнеко, также навестили мать героя России.

Глава горадминистрации также поблагодарила Вену Онуфриенко за воспитание сына, отметив, что его жизнь и подвиги служат примером для молодежи Алчевска.

- Всем мамам нашего города я хочу пожелать мирного неба, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия. Пусть ваши дети радуют своими успехами, учатся, работают на благо родного города и Луганской Народной Республики, всегда проявляют заботу и внимание к вам, дорогие женщины, - сказала Наталья Пяткова.

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