В Луганск прибыли более 100 тонн медоборудования и лечебных препаратов из России

Российская Федерация в очередной раз оказала масштабную помощь жителям Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня утром белые грузовики 104-го гуманитарного конвоя от России доставили гуманитарную помощь жителям Луганской Народной Республики. В общей сложности, автомобили завезли сюда 109 тонн медикаментов и оборудования для больниц.

В состав груза также вошли более 150 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», которые позволят уже в ближайшие дни возобновить прививочную кампанию в Республике. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Она подчеркнула, что пройти вакцинацию имеет возможность каждый желающий - для этого необходимо лишь прийти в поликлинику по месту своего жительства и записаться в очередь на процедуру в регистратуре.

- Сотрудники больниц будут осуществлять запись и определять дату вакцинации для населения. Пройти ее смогут лица от 18 лет и старше. Ограничений по возрасту у вакцины «Спутник Лайт» нет. Эта вакцинация не просто пригодна, а даже рекомендуется для лиц, в том числе старше 60 лет с сопутствующей патологией, - заявила министр.

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