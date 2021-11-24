В Донецке скончался второй пострадавший от взрыва гранаты. Фото: Егор Пелепенко

В Донецке скончался второй пострадавший от взрыва гранаты. ЧП произошло сегодня, 24 ноября, утром в прифронтовом Киевском районе на улице Садово-Набережная в доме № 25. Как информировал мэр города Донецка Алексей Кулемзин, от взрыва гранаты пострадали два человека.

- Пациент скончался, - сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Тем временем, в лесополосе Новоазовского района сотрудники полиции обнаружили пакет с одиннадцатью гранатами и запалами к ним. В Министерстве внутренних дел Республики сообщили, что боеприпасы отправлены на утилизацию.

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