Два села в ДНР оказались на грани гуманитарной катастрофы - Киев не дает энергетикам восстановить там свет

Прифронтовые населенные пункты очень часто страдают от огня с позиций украинских силовиков. Фото: mintek-dnr.ru

Жители сел Набережное и Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики оказались на грани гуманитарной катастрофы по вине Киева. Долгое время эти населенные пункты остаются обесточенными после обстрелов ВСУ. Ситуация обостряется с каждым днем - на дворе уже заморозки, а украинская сторона упорно отказывается согласовать режим тишины и допустить электриков в этот район для проведения ремонта. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Уточняется, что село Набережное осталось без света еще 31 октября. Там от осколков снарядов пострадала высоковольтная линия 10 кВ и без напряжения оказались 3 трансформаторные подстанции, питающие дома 105 жильцов. Энергетикам удалось быстро восстановить только одну из них.

- Часть ЛЭП проходит по серой зоне, и киевские силовики не дают возможность ее даже осмотреть, не то что отремонтировать, - пояснили в ведомстве.

А в Коминтерново 66 домов остаются без электроэнергии с 9 ноября. Там из-за повреждений высоковольтной линии были отключены пять трансформаторных подстанций. Одну из них специалистам так и не удалось запустить.

- В КТП-110 было осколочное попадание, произошло возгорание и по низковольтной стороне 0,4 кВ, и по высоковольтной 10 кВ. Подстанция сгорела полностью, восстановлению не подлежит, только замене, - заявили электрики.

В результате осколочного попадания сгорела трансформаторная подстанция. Фото: mintek-dnr.ru

Все попытки добиться от Киева гарантий безопасности для аварийных бригад пока безрезультатны. Ремонтники говорят, что готовы в кратчайшие сроки помочь людям - ждут только согласования с украинской стороны.

А жители Коминтерново опасаются повторения недавней ситуации, когда «стараниями» ВСУ они больше месяца были вынуждены жить без света и готовить еду на костре. Ситуация в селе близка к гуманитарной катастрофе.

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