Житель Донецка погиб в результате взрыва гранаты

В Донецке произошел взрыв гранаты (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Киевском районе Донецка от взрыва гранаты пострадали два человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В 8.43 в Киевском районе по улице Садово-Набережная, 36 произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали два человека, - написал мэр Донецка.

По данным руководителя городской администрации, на данный момент на месте происшествия работают спецслужбы.

Спустя час после происшествия стало известно, что один из пострадавших от взрыва гранаты скончался. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Тем временем в лесополосе Новоазовского района сотрудники полиции обнаружили пакет с одиннадцатью гранатами и запалами к ним. В министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики сообщили, что боеприпасы отправлены на утилизацию.

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