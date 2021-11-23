В Донецк доставят 92 тонны лекарств из России

В составе гуманитарной помощи в Республику должна также поступить новая партия российской вакцины от COVID-19 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В конце ноября в Донецк прибудет 104-й гуманитарный конвой Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что в состав гуманитарной помощи от России войдут диагностические иммунобиологические препараты и необходимое медоборудование для больниц.

- 25 ноября в Республику прибывает 104-й гуманитарный конвой от МЧС России. Грузовики доставят более 92 тонн гуманитарного груза в виде лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, медоборудования и диагностических иммунобиологических препаратов, - рассказали в ведомстве.

В министерстве также уточнили, что разгружаться конвой будет на гуманитарных складах в Донецке.

Напомним, ранее сообщалось, что для продолжения прививочной кампании российский гумконвой завезет 25 ноября в Донецкую Народную Республику 250 тысяч доз известного российского препарата.

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