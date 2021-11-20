В Амвросиевке открылся новый почтовый центр связи

Подобные центры уже функционируют в Республике
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Амвросиевке открылся уже второй по счету Единый центр связи (ЕЦС). Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Почта Донбасса».
Уточняется, что новое отделение расположено по адресу: улица XIII Съезда Советов, 105, в одном из спальных районов восточной части города.
- Там будут обслуживать около 3 тысяч абонентов, 873 из которых пенсионеры, - рассказали почтовики.
На предприятии отметили, что открывшийся единый центр связи стал уже восемьдесят пятым в Республике. Здесь будут предоставлять жителям самый широкий спектр услуг - помогут не только оформить курьерскую доставку, сделать почтовый перевод, но также оплатить коммунальные счета, пользование интернетом и фиксированной телефонией, приобрести стартовый пакет мобильной связи или пополнить телефон.
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