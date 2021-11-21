Глава Ясиноватой: Несмотря на обострение военной обстановки мы продолжаем ремонт дорог

В Ясиноватой ремонтируют дорогу по улице Артема. Фото: t.me/shevchenko_yas

В Ясиноватой продолжают ремонтировать дороги. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

- Несмотря на обострение военной обстановки мы продолжаем работать. Выполняем ремонт поврежденного асфальтного покрытия на улице Артема, - сообщил он.

Шевченко отметил, что из-за того, что уже совсем скоро наступит зима – работать приходится без перерыва и выходных.

- Ремонт выполним в течение следующей недели, - пообещал мэр.

Напомним, что утром 21 ноября вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой. Повреждения получили: машиностроительный завод – разрушены кровля, фасад, разбиты все окна, повреждено оборудование и пожарная часть - повреждено караульное помещение и остекление здания.

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