Во дворе жилого дома в Луганске обнаружили мину

Инцидент произошел на улице Станкостроительной Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Луганска обнаружили во дворе своего дома мину. Об опасной находке они сразу же сообщили в службу МЧС. Такую информацию обнародовали в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Станкостроительная.

- Жилец дома заметил на земле во дворе собственного дома подозрительный предмет, внешне очень похожий на мину, и сообщил в полицию, - рассказали спасатели.

Сообщается, что на место происшествия выехали сотрудники взрыво-технической службы Министерства внутренних дел ЛНР, которые подтвердили, что перед ними действительно находится зажигательная мина-граната. Правоохранители быстро изъяли со двора взрывоопасный предмет с целью его ликвидации.

Напомним, что тем временем в ДНР полицейские обнаружили у двух жителей сотни боеприпасов. У ранее судимого мужчины в Горловке стражи порядка изъяли 3 гранаты, 3 запала и 170 патронов различного калибра. А в Ворошиловском районе Донецка правоохранители обнаружили и изъяли у горожанина около 270 патронов различного калибра.

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