Перевозил деньги без лицензии: в ЛНР прокуратура изъяла 380 тысяч рублей у предпринимателя

Перевозил деньги без лицензии: Прокуратура изъяла 380 тысяч рублей у предпринимателя, перевозившего деньги без лицензии. Фото: Генпрокуратура ЛНР

В Брянке (ЛНР) сотрудники прокуратуры изъяли 380 тысяч рублей у физического лица-предпринимателя, который осуществлял денежные переводы без получения соответствующей лицензии в Госбанке ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Во время проверки сотрудники прокуратуры установили, что предпринимателя есть только разрешение на куплю-продажу наличной иностранной валюты.

- В рамках проверки изъяты электронные носители информации, а также денежные средства на общую сумму 380 тысяч рублей, подтверждающие факт занятия незаконной банковской деятельностью, - сообщили в Генеральной прокуратуре.

Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

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