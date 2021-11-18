В Донецке и Горловке полицейские изъяли у жителей сотни боеприпасов. Фото: МВД ДНР

В ДНР полицейские изъяли у двух жителей сотни боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

- У ранее судимого жителя Горловки стражи порядка изъяли 3 гранаты, 3 запала и 170 патронов различного калибра. А в Ворошиловском районе Донецка правоохранители обнаружили и изъяли у горожанина около 270 патронов различного калибра, - говорится в сообщении МВД ДНР.

Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр. Обоим фигурантам грозит уголовная ответственность согласно статьи 256 УК ДНР («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 4 лет с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей.

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