От коронавируса в ЛНР скончались 18 человек

Медики продолжают бороться за жизнь и здоровье пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике зафиксировали еще несколько смертей от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировали 18 летальных случаев, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, с начала пандемии в Республике стало известно о 2826 случаях смертей пациентов, у которых ранее был обнаружен коронавирус.

Всего за это время в ЛНР зафиксировали 20291 факт заражения COVID-19. Уже удалось победить болезнь и пойти на поправку 16250 жителям Республики, а 1215 человек все еще продолжают лечение.

Напомним, с 22 ноября в Луганской Народной Республике снимут запрет на организованные поездки детей. Ограничения были введены ранее из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, учащимся 5-11-х классов разрешено перейти на очную форму обучения с 15 ноября - но только в тех классах и помещениях, которые соответствуют всем санитарным требованиям.

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