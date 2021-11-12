В ЛНР снимут запрет на организованные поездки детей

Ограничения ввели ранее из-за угрозы распространения коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 22 ноября в Луганской Народной Республике снимут запрет на организованные поездки детей. Напомним, ограничения ввели ранее из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

Там пояснили, что на прошедшем заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве было принято решение об отмене ряда ограничительных мер.

- Министерству инфраструктуры и транспорта во взаимодействии с Министерством культуры, спорта и молодежи с 22 ноября 2021 года снять ограничения по согласованию внутренних и международных нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, а также перевозок организованных групп детей, - говорится в протоколе заседания.

Кроме того, ЧСПК разрешила учащимся 5-11-х классов перейти на очную форму обучения с 15 ноября - но только в тех классах и помещениях, которые соответствуют всем санитарным требованиям. Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Республике обязали использовать рециркуляторы в местах массового скопления людей. К началу учебного года школы Луганска уже успели запастись необходимыми приборами для очистки воздуха.

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