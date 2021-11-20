За неделю ДНР обстреляли 17 раз, есть повреждения

Украинские военные сознательно нарушают согласованные договоренности по прекращению огня. Фото: штаб «ООС»

За прошедшую неделю украинские военные 17 раз нарушили режим тишины на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Обстрелам подверглись поселки шахты «Трудовская», Верхнеторецкое и Лозовое на донецком, Гольмовский и Зайцево - на горловском, а также села Коминтерново, Белая Каменка, Стыла, Таврическое, Петровское и Новоласпа на мариупольском направлениях, - рассказал он.

Как отметил представитель оборонного ведомства, противник вел огонь по населенным пунктам Республики из тех видов вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями. Это крупнокалиберные минометы диаметром 82 и 120 миллиметров, БМП-2, различные гранатометы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов в Лозовом были повреждены два жилых дома и хозпостройка. Данных о пострадавших среди мирного населения нет.

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