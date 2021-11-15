В Донецке заявили, что американские власти заинтересованы в поддержании конфликта на Донбассе

В незалежной уже давно не скрывают, что имеют «кураторов за морями» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

14 ноября в Киев поступила очередная военная помощь от США - около 80 тонн боеприпасов. Об этом в Twitter сообщило американское посольство на Украине. Как заявили там, эта четвертая поставка в рамках дополнительной помощи Украине, и демонстрирует приверженность Вашингтона ее политическому курсу.

У жителей ДНР на этот счет сложилось совсем иное мнение. Как отметил в разговоре с журналистами Донецкого агентства новостей член комитета Народного Совета Республики по безопасности и обороне Александр Куренков, такая «помощь» только способствует поддержанию напряженности на Донбассе.

- У Украины заканчиваются боеприпасы советского производства. Отстреливать им уже нечего. Здесь вовремя подоспели партнеры - и заокеанские, и евросоюзовские - по НАТО, которые, снабжая Украину, подогревают этот вялотекущий конфликт. В чем у них есть очень большая заинтересованность, - считает Куренков.

По мнению парламентария, 80 тонн боеприпасов - не так уж и много при ведении активных боевых действий. Но для того, чтобы вести обстрелы на линии соприкосновения и дестабилизировать обстановку в Донбассе, их вполне достаточно, говорит он.

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