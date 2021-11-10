Итоги переговоров по Донбассу: Представители Киева признали, что без одобрения кураторов решения не принимают

Донбасс продолжает страдать от украинских обстрелов (архивное фото) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Переговоры по Донбассу – удивительная штука. Они ведутся из месяца в месяц, порой даже по несколько раз, однако каждый раз сообщается об их безрезультативности. Официальный Киев не хочет говорить на языке конкретики, а наоборот – делает все для того, чтобы завести очередной раунд в тупик. Так случилось и во время последней встречи. Сначала о незаинтересованности со стороны Украины отчитались представители Республик в подгруппах, а после стало известно о таком же результате заседания Контактной группы, которая проходила в режиме видеоконференции.

«Усилий ОБСЕ не наблюдаем»

За последний месяц нарушения мирных договоренностей со стороны Украины стали особо циничными: это и участившиеся случаи ранений мирных граждан из-за украинских обстрелов, и похищение наблюдателя Представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка, и оккупация Старомарьевки с последующим террором местных жителей, и позиционирование официальным Киевом использования запрещенных Минскими соглашениями беспилотных летательных аппаратов как нормы.

Представители Донбасса попытались выяснить – с какими целями власти Украины сознательно наращивают эскалацию, причем не только реальными действиями, но и милитаристскими заявлениями, фейковыми видео и прочими пиар-акциями для нагнетания обстановки. Внятный ответ, традиционно, не прозвучал.

Полномочный представитель Донецкой Народной Республики на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова заявила, что во время переговоров координатор ОБСЕ в подгруппе по безопасности, глава СММ Яшар Халит Чевик нарушениям режима прекращения огня уделил всего лишь семь минут из своего доклада. В это же время 37 минут глава миссии потратил на то, чтобы рассказать о фактах препятствования работе наблюдателей.

- В мандате СММ ОБСЕ закреплено, что основной целью миссии является снижение напряженности и обеспечение мира, стабильности и безопасности, а также мониторинг и поддержка всех принятых в рамках ОБСЕ принципов и обязательств. Тем не менее, в последнее время мы не наблюдаем практически никаких усилий миссии по выполнению обозначенных в ее мандате целей, - заявила Наталья Никонорова.

Поиск совместных решений

В подгруппе по политическим вопросам координатор от ОБСЕ Сильви-Аньес Берманн предложила создать объединенный вариант дорожной карты, в котором будут совмещены проекты документа, направленные Республиками и Украиной. По мнению министра иностранных дел Республики, такой вариант не представляется возможным, поскольку направленные сторонами проекты содержат существенные разногласия

- Сведение настолько различных проектов в единый по сути возможно только при условии их полной творческой переработки, но тогда это будут уже не изначальные предложения сторон конфликта, а какой-то иной, третий вариант дорожной карты за авторством ОБСЕ, – подчеркнула Наталья Никонорова. – Однако создание каких-либо собственных проектов посредниками не соответствует смыслу мирных переговоров, основной целью которых является поиск и согласование совместных решений по урегулированию конфликта между двумя сторонами этого конфликта – Киевом и Донбассом.

В Республиках убеждены, что разблокировать работу на политическом треке и достичь на нем реальных конструктивных результатов возможно только при условии прямого диалога.

Зависят от «кураторов за морями»

Переговоры в Контактной группе по урегулированию в Донбассе осложнены с лета 2020 года – после принятия Верховной радой постановления о местных выборах, пункт четвертый которого идет вразрез с Минскими соглашениями. В том же году было предложено реанимировать работу подгруппы по политическим вопросам путем утверждения соответствующей Дорожной карты, чего не удалось сделать по сегодняшний день. Возможно, дело в том, что представители Киева не могут принимать решение самостоятельно, напрямую завися от западных кураторов. Этот факт переговорщики уже не скрывают.

- На заседании группы по политическим вопросам говорили о важности определения зон разногласий между сторонами на основании имеющихся направленных позиций по Дорожной карте по урегулированию конфликта в Донбассе. Киевские делегаты выступили против, разоткровенничавшись, что имеют «кураторов за морями» и без консультаций с ними, видимо, обсуждать подобные рабочие моменты не были готовы, – заявила заместитель министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Михайлова.

Следующие заседания рабочих подгрупп и Контактной группы запланированы на 23 и 24 ноября соответственно.