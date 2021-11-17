В поселке на окраине Донецка в результате минометного обстрела ВСУ повреждены два дома и хозпостройка

По Лозовому было выпущено десять мин калибром 120 мм. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Два жилых дома и хозпостройка повреждены в поселке Лозовое в западном пригороде Донецка в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным СЦКК, повреждения жилых домов отмечены по улице Фета по адресам: 16/1 – повреждены остекление, двери, фасад, ограждение; 19/4 – остекление; 19/5 – ограждение и кровля хозпостройки.

Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для фиксации последствий обстрела и проведения разбирательства.

Напомним, что огонь по Лозовому был открыт в 3:24 со стороны подконтрольного ВСУ поселка Невельское. Выпущено десять мин калибром 120 мм.

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