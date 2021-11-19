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Политика19 ноября 2021 16:25

После обстрела Трудовских ВСУ взяли под прицел поселок Александровку на западе Донецка

В его направлении военнослужащие украинской армии выпустили 14 крупнокалиберных мин
Ирина ДМИТРИЕВА
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Отсюда до позиций украинских военных в Марьинке - рукой подать

Отсюда до позиций украинских военных в Марьинке - рукой подать

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После утреннего обстрела поселка шахты «Трудовская», который расположен в западной части Донецка, подразделения украинской армии сосредоточили свое «внимание» на близлежащем населенном пункте в этой стороне - поселке Александровка. По нему открыли огонь из крупнокалиберных минометов. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 15.05 со стороны подконтрольной Украине Марьинки. Оттуда были выпущены десять мин калибром 120 миллиметров и четыре мины калибром 82 миллиметра, - заявили наблюдатели.

Данных о пострадавших и новых разрушениях от обстрела пока не поступало.

Напомним, утром киевские силовики обстреляли из минометов поселок шахты «Трудовская» в Петровском районе столицы. Этот населенный пункт подвергается ежедневным атакам ВСУ с 15 ноября.

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