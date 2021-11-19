Под Луганском во время обстрела ВСУ была ранена мирная жительница

На линии соприкосновения в Донбассе очередное обострение - женщина получила осколочное ранение в результате украинского обстрела Фото: Олег УКЛАДОВ

В Луганской Народной Республике во время обстрела ВСУ была ранена мирная жительница. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что инцидент произошел в селе Долгое, расположенном в Славяносербском районе столицы.

- В 11.30 ВСУ подвергли обстрелу населенный пункт Долгое с применением минометов калибром 82 миллиметра, выпустив по нему 4 мины. В результате обстрела получила ранения мирная жительница, - заявили в СЦКК.

Оперативная группа представительства уточняет все детали произошедшего на месте обстрела.

Тем временем в Донецкой Народной Республике под минометным огнем украинских войск оказался поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка. Утром по нему были выпущены 15 мин калибром 82 миллиметра. Стоит отметить, что это район столицы подвергается ежедневным обстрелам ВСУ с 15 ноября.

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