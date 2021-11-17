В ЛНР в результате обстрела ВСУ из 152-миллиметровых орудий получил повреждения Первомайский техникум

По Первомайску украинские военные стреляли из артиллерийских орудий калибра 152 мм. Фото: МОУ

Первомайский индустриально-педагогический техникум получил повреждения при обстреле города киевскими силовиками. Об этом сегодня сообщил начальник управления Народной милиции Республики Ян Лещенко.

- Разрывами артснарядов повреждены учебный корпус, столовая и спортзал, - сказал он.

Лещенко уточнил, что ВСУ обстреляли Первомайск из 152-мм артиллерийских орудий по приказу командира 24-й бригады полковника Сергея Поступальского.

Дополнительная информация о разрушениях гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения Республики уточняется.

- Настоятельно требуем от международных наблюдательных и правозащитных организаций дать свою оценку преступным действиям киевских боевиков, которые провоцируют обострение обстановки на Донбассе, - отметил Лещенко.

Представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ с начала суток шесть раз нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР.

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