Коронавирус в ЛНР стал причиной смерти еще 18 жителей

Опасный вирус продолжает отнимать жизнь и здоровье у людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В медицинские учреждения Луганской Народной Республики за прошедший день поступили 68 новых пациентов с COVID-19. Сейчас общее число заражений, обнаруженных за время пандемии в Республике, составляет 20248 случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

В ведомстве отметили, что из больниц после лечения за это период выписались в общей сложности 16177 человек. Однако вирус продолжает отнимать жизнь и здоровье у жителей.

Так, за минувшие сутки в ЛНР зарегистрировали 18 летальных случаев от осложнений после COVID-19.

- С начала эпидемии в Республике зафиксировали 2808 случаев смерти пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, - рассказали врачи.

Тем временем в ДНР заболеваемость коронавирусом превысила 100-тысячный рубеж - за время пандемии инфекцию обнаружили уже у 101213 человек. Причем 1007 жителям этот диагноз установили только за прошедшие сутки.

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