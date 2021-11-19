Количество диагностированных случаев заболевания коронавирусом в ДНР превысило отметку в 100 тысяч

Несмотря на все усилия медиков, в ближайшее время победить коронавирусную инфекцию, скорее всего, не удастся, поэтому необходимо всеми способами защищать организм Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике медики выявили 1007 новых случаев заражения жителей COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Провели 2591 лабораторное исследование, в ходе которого подтвердили 999 случаев заболевания, а у 8 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, заболеваемость коронавирусом в Республике превысила 100-тысячный рубеж - за время пандемии инфекцию обнаружили уже у 101213 человек.

Сейчас на лечении находятся 17353 пациента. За прошедший день были сняты с учета 1514 выздоровевших человек. Всего за весь период эпидемии в ДНР зафиксированы 76126 случаев выздоровления.

Однако не всем удается справиться с осложненным протеканием болезни. За минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 70 жителей ДНР. За все время инфекция успела отобрать жизни у 7734 граждан в Республике.

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